Quattro sub sono stati multati dai militari della Capitaneria di porto nel corso di controlli effettuati nelle notti scorse lungo il litorale che va da Catania a Riposto. I pescatori sono stati intercettati ad Acireale, nella frazione di Santa Maria la Scala .

Quattro sub sono stati multati dai militari della Capitaneria di porto nel corso di controlli effettuati nelle notti scorse lungo il litorale che va da Catania a Riposto. I pescatori sono stati intercettati ad Acireale, nella frazione di Santa Maria la Scala.

Ai quattro sono state elevate sanzioni per un totale di quattromila euro e sono state sequestrate le attrezzature. Una parte del pescato, soprattutto ricci e occhi di bue, è stata rigettata in mare, mentre la restante giudicata non commestibile è stata distrutta.