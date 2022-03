Incendio nel primo pomeriggio in via Veniero a Catania , vicino alla zona destinata al mercato. Ad andare a uoco sono stati un' automobile e una roulotte . Sul posto sono intervenuti i pompieri del comando provinciale.

L'altezza delle fiamme e il denso fumo nero hanno portato molti cittadini a rivolgersi al numero unico d'emergenza (112). Due le autobotti inviate sul posto per domare le fiamme. Non risultano persone ferite, mentre non sono chiare le cause del rogo. A indagare la polizia.