Il progetto favorisce l’integrazione, l’inclusione e l'accoglienza, i moduli formativi e laboratoriali stimoleranno la creatività e l’acquisizione delle tecniche artistiche. Le attività dei laboratori artistici faciliteranno la comunicazione, la condivisione di esperienze e l’integrazione tra studenti di diverse provenienze socio-culturali e con situazioni di bisogni educativi speciali.

Le attività progettuali sono integrate con il PTOF e ciò permette un potenziamento significativo dell’offerta non solo per le competenze curricolari, ma anche per le competenze trasversali, socio-relazionali e di cittadinanza. Tutte le attività saranno svolte in orario extrascolastico. Prima dell’inizio delle attività sarà stipulato con i genitori dei corsisti un contratto formativo che impegna la scuola all’erogazione di un’offerta educativa in funzione dell’integrazione, il superamento di vulnerabilità psico-emotive e di disagio socio ambientale. Tutti i moduli saranno realizzati con metodologie innovative, susciteranno un vivo interesse negli alunni e tutti amplieranno le proprie conoscenze e svilupperanno specifiche competenze.

Il progetto si svolgerà in presenza, seguendo le regole del distanziamento e tutti gli accorgimenti imposti dalla pandemia in corso. La frequenza assidua e la partecipazione attiva dei corsisti non mancherà di confermare la riuscita e la qualità dei moduli PON. Durante lo svolgimento delle attività, per la piena realizzazione del piano integrato, saranno realizzate azioni di sensibilizzazione, pubblicizzazione e disseminazione attraverso manifesti, locandine e foto nel gruppo social della scuola. Ad ogni corsista sarà consegnato un attestato finale con l’indicazione della frequenza e delle competenze raggiunte.

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità), saranno tempestivamente visibili sul sito dell’Istituto all’indirizzo https:// majoranaliceo.edu.it