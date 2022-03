Arrestato dopo qualche giorno di latitanza un 32enne che era risultato destinatario di misura cautelare nell'ambito dell'operazione antidroga denominata Mezzaluna. L'uomo, che il 15 marzo non era stato trovato nella propria abitazione, è stato rintacciato in un appartamento nella frazione di Lineri, a Misterbianco. Alla vista degli agenti non ha opposto resistenza.