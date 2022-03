Gli agenti del commissariato Borgo Ognina hanno denunciato due persone specializzate nei furti in appartamento . I due malviventi, di 38 e 34 anni, con precedenti specifici, a febbraio, dopo avere forzato la porta finestra di un appartamento sito al primo piano di un edificio condominiale del centro città, si sarebbero introdotti all'interno, facendo razzia di tutti i beni di valore custoditi dai proprietari dell'abitazione , che al momento del furto erano fuori casa.

Gli agenti del commissariato Borgo Ognina hanno denunciato due persone specializzate nei furti in appartamento. I due malviventi, di 38 e 34 anni, con precedenti specifici, a febbraio, dopo avere forzato la porta finestra di un appartamento sito al primo piano di un edificio condominiale del centro città, si sarebbero introdotti all'interno, facendo razzia di tutti i beni di valore custoditi dai proprietari dell'abitazione, che al momento del furto erano fuori casa.

Nello specifico, si impossessavano di una cospicua somma di denaro contante, di diversi orologi di lusso, di oggetti in oro e persino di una smart tv e di numerosi capi d’abbigliamento firmati, per un valore complessivo stimato intorno alle 30mila euro. Acquisita la notizia di reato, gli investigatori, dopo avere effettuato un sopralluogo nell'appartamento oggetto del furto, hanno avviato immediatamente le indagini volte a individuare i responsabili, riuscendo in breve tempo, grazie all'esame delle impronte digitali lasciate dai ladri nell'appartamento, a risalire alla loro identità.