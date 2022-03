Da mesi gli episodi si susseguono senza sosta . Oltre al parcheggio selvaggio, in varie zona della città, centro storico compreso, nel capoluogo etneo sono tante le segnalazioni dei cittadini che subiscono furti dei fanali delle proprie auto o assistono a gruppi di motorini che scorrazzano indisturbati nelle zone chiese al traffico. Gli episodi di inciviltà sembrano non diminuire, tanto che adesso la questione è arrivata tra i banchi dell'Assemblea regionale siciliana , dove la deputata del Movimento Cinque Stelle Gianina Ciancio ha denunciato, insieme ai consiglieri comunali del senato cittadino, le criticità attraverso un interrogazione presentata in Comune. I componenti del M5s chiedono risposte all'amministrazione relativamente agli interventi da adottare per contrastare i vari fenomeni di inciviltà.

«È intollerabile che in una città civile - afferma la deputata Ciancio - un cittadino non possa rientrare a casa perché ostacolato da una macchina in sosta davanti al proprio portone e che di fronte a questi casi manchi una risposta sanzionatoria forte. O che per una segnalazione di pericolo grave, dovuta a un tombino divelto in strada, il cittadino non riesca nemmeno a mettersi in contatto con chi dovrebbe intervenire tempestivamente. Queste e altre storie sono all'ordine del giorno nella nostra sciagurata città, e non si può dare solo la colpa all'inciviltà se poi chi sbaglia non viene mai sanzionato».

Sui problemi e le mancate risposte dell'amministrazione segnalati da Ciancio fa eco anche il consigliere comunale Graziano Bonaccorsi. «Abbiamo presentato un'interrogazione in Comune - interviene il consigliere - ed è emblematico il fatto che dopo diverse richieste per la rimozione di auto abbandonate in piazzetta Majorana la Direzione competente non abbia fatto nulla. Chiediamo conto e ragione di tutto questo all'assessore al ramo e al comandante della Polizia municipale. Se ci sono criticità legate alla carenza di organico, si facciano presenti e si affrontino, ma non si lasci la città in mano a balordi e indisciplinati, lasciando nello sconforto i cittadini per bene».

«Non vorremmo - conclude Ciancio - che la rassegnazione porti qualche testa calda a farsi giustizia da solo, facendo precipitare la città in un far west più di quanto non lo sia già. Multe, più controlli e sanzioni sono gli unici strumenti efficaci per arginare una deriva pericolosa che può diventare irreversibile».