Per comprare la droga avrebbe preso il bancomat della nonna e poi avrebbe picchiato i genitori. Per questo, a Biancavilla, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate hanno arrestato in flagranza un 22enne. Ieri pomeriggio i carabinieri avevano ricevuto una richiesta di intervento per una lite familiare. Giunti sul posto i militari hanno individuato una donna di 37 anni che da poco aveva avuto un alterco con il figlio. Quest'ultimo l'avrebbe strattonata facendola sbattere sul muro della cucina e, dopo averle strappato il telefono dalle mani, glielo avrebbe lanciato.