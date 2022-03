Denunciato un passeggero in partenza per Bergamo. L'uomo è indiziato del reato di furto aggravato. L'accusa nei suoi confronti è scattata dopo le indagini della polizia per il furto di un anello d'oro che una passeggera aveva dimenticato all’interno della vaschetta utilizzata per effettuare i controlli di sicurezza ai varchi d’accesso alla zona d’imbarco. Dopo pochi minuti la donna si è accorta di non esserne più in possesso, tornando alla postazione di controllo ha visto che l'oggetto non c'era più.