«Crea un inquinamento acustico e atmosferico notevole oltre a un danno a tutte le attività commerciali». A sollevare il caso della recente installazione di un semaforo nella parte bassa di via Caronda, all'altezza dell'innesto con il viale XX Settembre, sono i residenti della zona. Costituiti in comitato hanno inviato una lettera al Comune di Catania, ai componenti della terza commissione consiliare e alla polizia municipale. La richiesta all'ente locale è una sola: ripensarci.

«I sottoscritti chiedono di riattivare la svolta a destra continua, in quanto il semaforo attivato da qualche giorno non ha avuto l'effetto sperato di un veloce scorrimento del traffico ma crea purtroppo, a ogni scatto del rosso, il blocco delle auto fino a via Umberto», si legge nel documento. Il tutto con la conseguenza per negozianti e residenti di convivere, più di prima, con i gas di scarico delle auto in fila.

Stando a quanto appreso da MeridioNews, la richiesta dei cittadini è destinata a essere accolta. L'amministrazione comunale, attualmente guidata da Roberto Bonaccorsi nelle vesti di sindaco facente funzioni e che ha in Pippo Arcidiacono l'assessore alla Mobilità, è intenzionata a fare un passo indietro, togliendo il semaforo e ripristinando la corsia di immissione diretta su viale XX Settembre.