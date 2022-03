«Un successo di pubblico strepitoso, venuto da ogni parte della Sicilia e anche dalla Calabria ». C’è molta soddisfazione nelle parole di Alessandro Lanzafame , l’organizzatore di Nauta . Il Salone Nautico del Mediterraneo che si è concluso ieri e che per quattro giorni ha portato i più importanti concessionari del settore a esporre le migliori novità nel Padiglione C1 del Centro Fiere Bicocca di Catania . «Siamo riusciti a fare numeri eccezionali di pubblico e siamo molto contenti di questo - aggiunge Lanzafame - perché il risultato finale va ben oltre le nostre aspettative ». Un’ottima ripartenza per l’evento che, dopo undici anni, per la sua ventesima edizione è tornato nel capoluogo etneo con una manifestazione completamente a terra , come era in origine e come avviene in tutti i principali saloni nazionali e internazionali.

Dopo Düsseldorf (in Germania) e Napoli, adesso è toccato al capoluogo etneo ospitare l’evento pensato per tutti gli appassionati di nautica e dedicato non solo alla cantieristica e ai concessionari ma a tutto il mondo delle attività acquatiche. «E a rispondere bene è stata non solo la città, ma anche l’intera Regione e anche oltre lo Stretto», sottolinea l’organizzatore. Non solo un successo di pubblico dal punto di vista dei numeri. Ma anche un’occasione per le aziende produttrici e per i rivenditori di mettere in mostra le eccellenze e di presentare le novità. «Ci sono stati contatti importanti per gli espositori e anche vendite direttamente in fiera. Siamo riusciti - continua Lanzafame - a fare ripartire bene questo settore del mercato fondamentale per tutta l’Isola».

E adesso che la ventesima edizione di Nauta è conclusa, gli organizzatori pensano già al futuro. «Per noi questa è stata una sfida importante - ribadisce Lanzafame - ma siamo così soddisfatti che stiamo già lavorando all’edizione 2023». E in cantiere ci sono già grandi sorprese che «per adesso non vogliamo svelare - conclude - ma possiamo già assicurare che sarà una 21esima edizione ancora più importante di questa».