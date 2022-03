Un 59enne è stato denunciato con l'accusa di gestione illecita di rifiuti. A individuarlo sono stati i carabinieri di San Gregorio. L'uomo è accusato di avere realizzato in un terreno da lui affittato una discarica abusiva di rifiuti speciali, anche pericolosi.

Al momento dell'accesso al terreno, i militari hanno trovato un incendio da cui era scaturito un fumo denso e nero e un odore acre. Ad andare a fuoco era stata anche un'automobile di proprietà dell'uomo. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale.

Il volume della discarica è stato quantificato in circa 130 metri cubi, dove erano accumulati manufatti in ferro, pneumatici, frigoriferi, condizionatori, parti elettroniche, barattoli di vernice vuoti e altro materiale in plastica. Nella stessa zona altre microdiscariche con materiali di lavori edili e coperture di guaine in catrame. L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro del terreno.