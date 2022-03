Il presente Avviso è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno dell'istituzione scolastica. L’obiettivo è quello di dotare l'edificio scolastico di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi, la distribuzione interna dei dati alla massima velocità disponibile. La misura riguarda la realizzazione di reti che possono estendersi a singoli edifici scolastici o aggregati di edifici e prevede il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), Lan e Wlan. L’intervento è finanziato con i fondi resi disponibili dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (React-Eu), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr). Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità), saranno tempestivamente visibili sul sito dell’Istituto all’indirizzo majoranaliceo.edu.it.