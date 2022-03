Un 31enne è stato denunciato dagli agenti del commissariato Borgo Ognina per il reato di spendita di banconote contraffatte. L'uomo, già in passato arrestato per fatti simili, si è presentato in un centro estetico acquistando prodotti cosmetici con soldi falsi. In un primo momento la commessa non si è accorta che quelle che aveva in mano non erano soldi veri, poi però ha capito di essere stata raggirata.