Sospesa l'attività di una clinica veterinaria nel Catanese che dopo il controllo dei Nas risultava essere sprovvista del nulla osta veterinario necessario. Nella stessa operazione i carabinieri hanno sequestrato 34 confezioni di farmaci veterinari, prevalentemente antibiotici e vaccini perché scaduti e tenuti insieme agli altri medicinali destinati ad animali ricoverati e sottoposti a trattamenti terapeutici. Il titolare della struttura è stato denunciato per tentata somministrazione di farmaci guasti ed esercizio abusivo della professione in quanto sprovvisto di titoli professionali abilitanti.

I controlli hanno interessato complessivamente 682 tra ospedali, cliniche e ambulatori veterinari di diverse parti d'Italia - Latina, Avellino, Torino, Reggio Calabria e Catania - rilevando 178 obiettivi non conformi denunciate 49 persona, tre titolari ed operatori, e comminate 141 sanzioni per violazioni amministrative per un totale di 145mila euro. Sono state contestate 220 violazioni nella conservazione dei farmaci. Contestate, inoltre, altre 62 sanzioni per inadempienze procedurali, organizzative e dei livelli minimi di igiene, la mancata attuazione delle misure di contenimento del Covid-19, individuando 5 veterinari che svolgevano l'attività privi di vaccinazione e, in due casi, sebbene già sospesi dell'Ordine professionale.