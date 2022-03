Un corso gratuito di formazione in lingua inglese per migliorare il curriculum e cogliere nuove occasioni di lavoro dedicato a giovani tra i 18 e 29 anni che non studiano e non lavorano . Questo è l’obiettivo di Fmts Formazione, che propone un corso gratuito e a numero chiuso di Lingua Inglese della durata di 200 ore, al termine del quale si sosterrà l’esame per il conseguimento della certificazione Toeic (Test of English for International Communication). Sostenuto da più di 5 milioni di persone l’anno il Toeic viene accettato da società multinazionali di tutto il mondo come metodo per valutare il livello di inglese dei propri dipendenti.

Il corso prevede la partecipazione di 15 alunni, e si terrà in presenza presso la sede siciliana di FMTS Formazione, sita a Catania, in via Umberto n° 288. Il corso è interamente finanziato dalla Regione Sicilia, in collaborazione con ANPAL e Unione Europea, nell’ambito del Programma Garanzia Giovani Sicilia 2° fase – Avviso pubblico 2/2020 Misura 2-A, Formazione mirata all’inserimento lavorativo. Al termine del corso, per i partecipanti meritevoli, saranno valutate possibilità di placement coerentemente ai risultati delle attività di matching tra domanda e offerta di lavoro svolte dalla nostra agenzia Fmts Lavoro. Per ricevere maggiori informazioni sul corso chiamaci al 340 1166154, oppure scrivici a info@fmtsformazione.it Link al sito per maggiori informazioni https://bit.ly/38euUSb.