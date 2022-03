Si è arrampicato sulle tubature per poi infrangere la finestra ed entrare in una camera. È successo in un appartamento di via De Felice, a Catania, quando, probabilmente con l'intento di rubare, si è trovato davanti un uomo che in quel momento si trovava in camera. Così il 39enne di origini pakistane è scappato, sempre arrampicandosi dalle tubature, per poi essere raggiunto poco dopo dai carabinieri.