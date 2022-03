L'immobile si trova in prossimità della linea demaniale marittima nella frazione di Stazzo, borgo marinaro di Acireale, in provincia di Catania . La struttura è finita sotto l'osservazione dei finanzieri coordinati dal Roan di Palermo, che hanno disposto il sequestro perché l'immobile, ancora in fase di costruzione, si troverebbe in una località sottoposta a vincoli paesaggistici.

L'immobile si trova in prossimità della linea demaniale marittima nella frazione di Stazzo, borgo marinaro di Acireale, in provincia di Catania. La struttura è finita sotto l'osservazione dei finanzieri coordinati dal Roan di Palermo, che hanno disposto il sequestro perché l'immobile, ancora in fase di costruzione, si troverebbe in una località sottoposta a vincoli paesaggistici.

I successivi approfondimenti e le verifiche documentali svolte dalle Fiamme gialle, inoltre, hanno consentito di riscontrare, all'attuale stadio del procedimento, in cui non si è pienamente realizzato il contraddittorio con la parte, che l'immobile sarebbe stato realizzato senza i necessari titoli autorizzativi. I militari anche hanno segnalato alla Procura di Catania due persone per abuso edilizio e violazioni in materia ambientale. Il sequestro dell'immobile, su conforme richiesta dei pm, è stato convalidato dal gip.