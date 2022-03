«Sono commossa e ringrazio tutte le persone che mi sono state solidali». È emozionata e ha la voce rotta dal pianto Santa Fisichella mentre ci dà la notizia che è stato ritrovato il cellulare in cui custodiva tutti i ricordi del figlio Enrico morto a 28 anni in un incidente stradale a gennaio a Motta Sant'Anastasia . Giovedì 24 marzo la donna aveva smarrito il telefonino - un Huawei P 30 di colore azzurro - all'angolo tra via Gabriele D'Annunzio e via Caserta, a Catania. E aveva fatto un accorato appello al nostro giornale , sui social e anche con dei volantini affissi nel quartiere. « Qualcuno lo ha consegnato al centro Tim di quella zona e ieri sera - racconta a MeridioNews la donna - ci hanno chiamato per comunicarcelo. Oggi siamo andati a prenderlo e l'altro mio figlio è riuscito a recuperare tutti i dati e trasferirli nel nuovo cellulare che avevo appena comprato».

«Sono commossa e ringrazio tutte le persone che mi sono state solidali». È emozionata e ha la voce rotta dal pianto Santa Fisichella mentre ci dà la notizia che è stato ritrovato il cellulare in cui custodiva tutti i ricordi del figlio Enrico morto a 28 anni in un incidente stradale a gennaio a Motta Sant'Anastasia. Giovedì 24 marzo la donna aveva smarrito il telefonino - un Huawei P 30 di colore azzurro - all'angolo tra via Gabriele D'Annunzio e via Caserta, a Catania. E aveva fatto un accorato appello al nostro giornale, sui social e anche con dei volantini affissi nel quartiere. «Qualcuno lo ha consegnato al centro Tim di quella zona e ieri sera - racconta a MeridioNews la donna - ci hanno chiamato per comunicarcelo. Oggi siamo andati a prenderlo e l'altro mio figlio è riuscito a recuperare tutti i dati e trasferirli nel nuovo cellulare che avevo appena comprato».

Un oggetto di poco valore economico «ma che contiene video, foto, audio e messaggi di mio figlio. Tutti i ricordi di lui, fino all'ultimo sms che ci eravamo scambiati quella sera poco prima dell'incidente», sottolinea la donna che adesso ha deciso che quel cellulare resterà a casa. «Non lo toccherò più perché ho troppa paura di poterlo perdere di nuovo». Intanto, in pochi giorni, il suo appello aveva fatto il giro dei social e la signora era stata sommersa di messaggi di solidarietà. «Mi hanno scritto e chiamato non solo da Catania e non solo dalla Sicilia - continua la donna - C'è chi è andato sul posto per tentare di ritrovare il telefonino e chi mi ha contattata per mettere a disposizione le proprie competenze tecniche per ripristinare tutto quando lo avremmo ritrovato».

Sin dal primo momento, erano state molte le attività della zona - dal negozio di abbigliamento Ovs, al fioraio e all'edicola e anche la scuola Rapisardi - a offrirsi come punti in cui chiunque, anche in forma anonima, avrebbe potuto riconsegnare l'oggetto smarrito. E così è stato. Anche suo figlio Enrico lavorava proprio in quel quartiere, in un negozio di elettronica e, in particolare, si occupava proprio di sistemare cellulari. «Sono grata a tutte le persone che si sono impegnate con generosità, ognuna come poteva. Sono gesti che mi hanno commossa - conclude la donna - e tutti i messaggi di solidarietà sono stati per me l'ennesima conferma che avevo un figlio che era un capolavoro. E questo mi inorgoglisce».