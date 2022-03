Autobus, metropolitana e parcheggio con un solo abbonamento al costo complessivo di 20 euro l'anno . Al via lunedì l'iniziativa da sette milioni e mezzo di euro Catania Tu-Go, promossa dall'amministrazione comunale che, attraverso l'utilizzo dei fondi europei, incentiva l'utilizzo del mezzo di trasporto pubblico in un'area urbana, fissando un costo simbolico, «poco meno di 1 euro e 70 centesimi al mese», sottolinea una nota del Comune, «e gratis per i disabili che viaggiano con la rete bus di Amts» .

Autobus, metropolitana e parcheggio con un solo abbonamento al costo complessivo di 20 euro l'anno. Al via lunedì l'iniziativa da sette milioni e mezzo di euro Catania Tu-Go, promossa dall'amministrazione comunale che, attraverso l'utilizzo dei fondi europei, incentiva l'utilizzo del mezzo di trasporto pubblico in un'area urbana, fissando un costo simbolico, «poco meno di 1 euro e 70 centesimi al mese», sottolinea una nota del Comune, «e gratis per i disabili che viaggiano con la rete bus di Amts».

Da lunedì la sezione della piattaforma Catania Semplice sul sito istituzionale del Comune di Catania sarà attiva con la possibilità di presentare tre tipi di istanze: una per gli abbonati, una aperta a tutti senza limiti di reddito o età e una terza riservata ai cittadini con disabilità, con abbassamento della percentuale di invalidità al 67 per cento e quindi l'allargamento della platea di persone interessate, che potranno accedere ai duemila abbonamenti messi a disposizione per ogni anno. Assegnato digitalmente il voucher, gli utenti verranno contattati per ritirare gli abbonamenti in una delle due aziende di trasporto pubblico su gomma e rotaia.

«Una svolta epocale per i cittadini di Catania - ha detto il vicesindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi - quella di potere prendere il bus o la metropolitana a costi irrisori integrando servizi di sosta e trasporto come avviene in altre grandi città italiane ed europee per disincentivare l'utilizzo del mezzo privato a favore del trasporto pubblico e della migliore vivibilità degli spazi urbani». Il progetto, ha avuto modo di sottolineare l'assessore allo Sport Sergio Parisi, «rientra in un piano green da 60 milioni, tutti fondi comunitari, che stiamo sviluppando su più fronti collegati alla transizione ecologica, che comprende anche zone videosorvegliate da adibire aree pedonali per Ztl e auto elettriche».

Il direttore di Fce Salvatore Fiore ha pienamente condiviso l'importanza del «fare cultura per la mobilità, di dare l'opportunità ai cittadini, a partire dalle iniziative dedicate ai giovani, di rivalutare metropolitana e autobus e di abbandonare il mezzo privato incentivando nuove abitudini». Un progetto che, secondo il presidente di Amts Giacomo Bellavia, «può servire da stimolo nel riavvicinare i cittadini ad autobus e metropolitana».