Per ovviare ai problemi legati all'utilizzo dell'ascensore del proprio condominio, ha pensato di realizzare una scala a chiocciola che dalla strada direttavamente porta al balcone. A Librino (Catania) un uomo è finito indagato per il reato di invasione di terreno pubblico. Ad accertare l'abuso sono stati gli agenti della polizia, nell'ambito di più estesi controlli del territorio.

La scala in ferro di fatto aveva garantito all'uomo la possibilità di avere un accesso privato e di non avere a che fare con i condomini. Per fissarla a terra l'uomo ha realizzato un base in cemento in mezzo alla strada, limitando la possibilità di parcheggiare ai residenti.