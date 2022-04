La riforma del Terzo Settore, vantaggi ed opportunità per gli Ets. Questo il titolo del convegno che, domani mattina 2 aprile (inizio ore 10), si terrà a Catania, presso la sala conferenze dell'International Airport Hotel. L'evento è organizzato dal Centro di Servizio per il Volontariato Etneo (CSVE) ed è rivolto alle volontarie e ai volontari degli Enti di Terzo Settore alle prese, in questi mesi di ripartenza, con gli adempimenti legati al passaggio al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Sarà anche l'occasione per un proficuo scambio e confronto per cogliere meglio alcuni aspetti legati alla riforma del Terzo Settore e progettare il prossimo futuro sulla spinta positiva legata a questo cambiamento.