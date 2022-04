Un incidente si è verificato dopo le 12 lungo la via Provinciale che collega Belpasso a Camporotondo Etneo . Una donna , che stando alle prime informazioni si trovava a piedi e stava attraversando la strada, è stata travolta da una Opel di colore bianco che viaggiava ad alta velocità in direzione di Camporotondo. Un'altra vettura - una Opel di colore grigio, che si muoveva in direzione opposta - è rimasta coinvolta indirettamente nello scontro.

Un incidente si è verificato dopo le 12 lungo la via Provinciale che collega Belpasso a Camporotondo Etneo. Una donna, che stando alle prime informazioni si trovava a piedi e stava attraversando la strada, è stata travolta da una Opel di colore bianco che viaggiava ad alta velocità in direzione di Camporotondo. Un'altra vettura - una Opel di colore grigio, che si muoveva in direzione opposta - è rimasta coinvolta indirettamente nello scontro.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze e diversi mezzi dei vigili del fuoco. I sanitari, verificate le condizioni della donna, ha chiesto l'invio dell'elisoccorso, che è atterrato in una zona incolta di fronte alla farmacia e adiacente a via Grecia. La ferita, la cui età sarebbe intorno ai 50 anni, è stata trasportata verso l'ospedale Cannizzaro di Catania. Trasferimento in ospedale, ma tramite ambulanza, anche per il conducente dell'auto incidentata. Si tratterebbe di un uomo sulla quarantina.

Al momento i carabinieri stanno effettuando i rilievi nella zona dell'incidente. Ciò determina piccoli rallentamenti alla viabilità in entrambe le direzioni.