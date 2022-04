Installato lungo la strada statale 284 il terzo autovelox . Si tratta di rilevatore di velocità piazzato da qualche giorno in contrada Passo zingaro , nel territorio del Comune di Adrano . L'autovelox é operativo già giovedì, come riferisce a MeridioNews il comando della polizia municipale, e il limite di velocità fissato é di 70 chilometri orari . Gli altri due autovelox, installati mesi addietro, si trovano nel territorio di Biancavilla , nei pressi del rettilineo in cui c'è lo spartitraffico leggero con limite di velocità 70 chilometri orari , mentre il secondo invece è collocato in territorio di Paternò lungo il rettilineo di Scalilli con il limite di velocità fissato a 90 chilometri orari.

I misuratori di velocità sono stati piazzati dopo diversi incontri in prefettura finalizzati a cercare di trovare una soluzione per diminuire i sinistri lungo le statali 284 e 121. Giuseppe Gullotta e Andrea Carmanello, presidente e avvocato di Aiace, associazione a tutela dei consumatoti di Bronte, più volte hanno evidenziato che si devono attuare misure per disciplinare la velocità e non adottare soluzioni che puntano a elevare solo multe. «Gli automobilisti lungo la statale 284, fino a oggi, hanno dovuto sopportare esclusivamente i costi delle multe provenienti dagli autovelox e la spazzatura nelle aree di sosta», dicono i due esponenti di Aiace, in una nota stampa, i quali si chiedono che fine hanno fatto gli impegni presi da parte dei Comuni interessati davanti alla prefetta di Catania.

«Aumentare l'illuminazione stradale e le barriere, rettificare i tracciati degli svincoli per renderli più sicuri, sensibilizzare le famiglie, scuole, associazioni e parrocchie sui temi della sicurezza stradale» .In sostanza l'associazione si domanda se con i soldi delle multe nei Comuni interessati dagli autovelox finiscano nel bilancio di previsione con l'obiettivo di potenziare le misure di sicurezza stradale. «Abbiamo il diritto di sapere come vengono spesi i nostri soldi - spiegano i legali - In caso di difformità faremo una segnalazione alla Corte dei Conti, firmata da tantissimi cittadini del comprensorio», concludono Gullotta e Carmanello.