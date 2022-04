Il trasferimento del ramo d’azienda sportivo del Calcio Catania resta ancora in discussione, ma adesso la richiesta di arrivare a una svolta definitiva arriva direttamente dal tribunale. Nel pomeriggio di oggi dal palazzo di giustizia etneo è infatti arrivato un comunicato stampa, con cui si conferma innanzitutto la proroga dell’esercizio provvisorio fino al prossimo 19 aprile, com’era trapelato nei giorni scorsi.

Nella nota diramata si precisa però soprattutto l’intento di chiudere quanto prima la vicenda legata alla trattativa che va avanti ormai da settimane, per il passaggio dell’asset sportivo del club etneo nelle mani di Benedetto Mancini. Il tribunale ha così dato notizia di aver fissato il termine del 4 aprile per la ricezione di una relazione dei curatori fallimentari della società rossazzurra «su quanto da questi evidenziato», riferendosi probabilmente anche alle problematiche sorte negli ultimi giorni al momento della firma del rogito notarile da parte dell’imprenditore romano.

Le garanzie presentate da Mancini non sarebbero state infatti in linea con quanto richiesto dal bando che si è chiuso lo scorso 15 marzo e che lo aveva visto come unico partecipante con la sua FC Catania 1946 srl, con un’offerta d’acquisto di 500mila euro cauzionata con 125mila euro versati al momento della presentazione della proposta e i restanti 375mila da garantire in occasione del rogito, già rinviato almeno tre volte negli ultimi sette giorni.

Tra le richieste del tribunale anche quella legata all’opportunità di valutare se si potrà procedere pure alla sigla dello stesso atto sempre entro il 4 aprile, accompagnata da un «ove possibile» che lascia naturalmente aperta la porta ad un eventuale nulla di fatto. Solo ieri sera lo stesso Mancini aveva chiarito attraverso la pagina Facebook della FC Catania 1946 di aver risolto i problemi dei giorni scorsi, precisando di avere incontrato nelle ore precedenti i curatori fallimentari della società rossazzurra, che a questo punto sono chiamati a dare il là alla chiusura di questa vicenda entro le prossime 72 ore, in un modo o nell’altro. Ancora attesa e ansia quindi sia per i tifosi del Catania che per la squadra di Francesco Baldini, che domenica scenderà in campo a Potenza per una sfida di campionato che si preannuncia, ancora una volta, suscettibile dell’influenza di quanto accade fuori dal rettangolo di gioco.