Il questore di Catania ha emesso quattro Daspo nei confronti di tre giocatori e di un addetto al servizio d'ordine , dopo quanto accaduto durante la partita di calcio a cinque Città di Biancavilla-Viagrande del 5 marzo, un incontro valido per il campionato Figc serie C1 Regionale. I giocatori e l'addetto al servizio d'ordine avrebbero avuto gravi comportamenti violenti e antisportivi .

Il questore di Catania ha emesso quattro Daspo nei confronti di tre giocatori e di un addetto al servizio d'ordine, dopo quanto accaduto durante la partita di calcio a cinque Città di Biancavilla-Viagrande del 5 marzo, un incontro valido per il campionato Figc serie C1 Regionale. I giocatori e l'addetto al servizio d'ordine avrebbero avuto gravi comportamenti violenti e antisportivi.

I provvedimenti sono stati emessi nei confronti di tre atleti di 30, 31 e 37 anni del Biancavilla che, oltre a insultare e a minacciare i due direttori di gara, al termine dell’incontro avrebbero partecipato attivamente alla loro aggressione insieme ad altre persone. Le due vittime sarebbero state costrette a barricarsi negli spogliatoi fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Lo stesso provvedimento anche per un 20enne addetto al servizio d’ordine sostitutivo che avrebbe anche lui insultato e minacciato i due direttori di gara al termine dell’incontro, e sarebbe anche venuto meno al suo dovere non intervenendo per evitarne l’aggressione.

A tutti e quattro è stato inibito, per la durata di un anno, l’accesso a tutti gli impianti sportivi dove si disputeranno incontri di calcio di serie A, B, C e serie D, incluse tutte le categorie giovanili (Eccellenza, Promozione, prima, seconda e terza categoria) e giovani dilettanti (Juniores e Allievi), coppe nazionali e internazionali o partite amichevoli, e tutti gli incontri di Calcio a cinque cui prendano parte le squadre iscritte al campionato di serie A, A2, B, C1, C2 e D, incluse le coppe nazionali e internazionali o partite amichevoli e la Nazionale Italiana di calcio a cinque, che verranno disputate sul territorio italiano e degli altri Stati appartenenti all’Unione Europea.