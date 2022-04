« Una tragedia sfiorata ». Sono ancora scossi i componenti di un nucleo familiare di Aci Catena (in provincia di Catania) mentre raccontano a MeridioNews della caduta di un palo della luce , circa un'ora fa, che ha colpito prima un'auto e poi è arrivato sul marciapiedi. «Ci siamo spaventati moltissimo soprattutto perché dentro quella macchina che è stata colpita c'era un ragazzino di 12 anni ». Ed è già il secondo palo della pubblica illuminazione che, nel giro di due mesi, crolla sempre in via Reitana . «Nel buco lasciato sul marciapiede da quello caduto due mesi fa, adesso sono già cresciute anche delle piante », commentano i cittadini che oggi sono stati spettatori di un episodio che poteva avere delle conseguenze ben più gravi.

«Avevamo finito di fare la donazione del sangue in piazza San Nicolò - ricostruiscono al nostro giornale - e poi ci siamo fermati a comprare la frutta e la verdura proprio nell'attività di fronte a questo palo». Sono stati loro, insieme al padre dell'adolescente in auto, ad allertare i vigili urbani che sono arrivati poco dopo sul posto e hanno richiesto anche l'intervento di un tecnico. «Hanno potuto constare con i loro stessi occhi - fanno notare - che non solo i due che sono già caduti ma anche gli altri pali sono tutti arrugginiti alla base. Bisogna intervenire al più presto con la manutenzione - è l'appello dei cittadini - per evitare che possa accadere ancora anche perché quella zona, specie di sera, è sempre molto frequentata».