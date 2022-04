Un 49enne di Catania è stato arrestato per spaccio di droga nel quartiere di Picanello . L'uomo, che vive in via Galati, è stato bloccato dalla squadra Lupi dei carabinieri del comando provinciale. Già noto alle forze dell'ordine, è stato visto rientrare a casa a bordo di una bicicletta elettrica. Prima di fare ingresso nell'abitazione, il 49enne ha nascosto qualcosa in un vaso posto sulla soglia dell'immobile.

Un 49enne di Catania è stato arrestato per spaccio di droga nel quartiere di Picanello. L'uomo, che vive in via Galati, è stato bloccato dalla squadra Lupi dei carabinieri del comando provinciale. Già noto alle forze dell'ordine, è stato visto rientrare a casa a bordo di una bicicletta elettrica. Prima di fare ingresso nell'abitazione, il 49enne ha nascosto qualcosa in un vaso posto sulla soglia dell'immobile.

Tale circostanza ha portato i militari a ispezionare l'abitazione. Il controllo ha portato all'individuazione di circa 25 grammi di mairjuana amnesia, un bilancino di precisione e il materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. La scoperta più grande è stata fatta, però, nella fioriera dove l'uomo aveva nascosto undici grammi di cocaina in pietra e 32 dosi già pronte per la vendita al dettaglio.

Dopo la convalida dell'arresto, il 49enne è stato portato nel carcere di piazza Lanza. Dagli accertamenti è emerso anche che l'uomo percepiva il reddito di cittadinanza. Il sussidio sarà revocato.