Quasi tre etti di marijuana e circa 120 grammi di cocaina sono stati sequestrati dai carabinieri a un 32enne di Militello in Val di Catania. L'uomo, che risiede in via Giovanna d'Austria, è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Fondamentale per il ritrovamento della droga è stato l'impiego di King, cane dell'unità cinofila che è riusito a individuare un cassettino retrattile ricavato nel muro, all'interno di un ripostiglio.

In esso i militari hanno trovato la maggior parte della droga, due bilancini di precisione. Altri cento grammi di marijuana erano stati nascosti all'interno di un armadio, in un tentativo disperato di sfuggire ai controlli. Al 32enne i carabinieri hanno sequestrato anche due bilancini e 343 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio.

Dopo la convalida dell'arresto, il giudice ha disposto i domiciliari. L'uomo nell'immediatezza era stato portato nel carcere di Enna.