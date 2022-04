Pezzi di wurstel imbottit i di fil di ferro, ami e graffette disseminati nelle aiuole di corso Italia , piazza Verga , largo Bordighera , via Vittorio Veneto e corso delle Provincie . Negli ultimi mesi diverse sono state le segnalazioni di proprietari di cani, commercianti e cittadini che hanno portato i carabinieri a denunciare un 61enne catanese con l'accusa di maltrattamento di animali .

Pezzi di wurstel imbottiti di fil di ferro, ami e graffette disseminati nelle aiuole di corso Italia, piazza Verga, largo Bordighera, via Vittorio Veneto e corso delle Provincie. Negli ultimi mesi diverse sono state le segnalazioni di proprietari di cani, commercianti e cittadini che hanno portato i carabinieri a denunciare un 61enne catanese con l'accusa di maltrattamento di animali.

Dall'analisi delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza della zona, i militari hanno trovato le immagini di due episodi in cui l'uomo mentre passeggia lungo via Vittorio Veneto, avrebbe lasciato cadere fugacemente dalle mani un pezzo di wurstel vicino a una aiuola. In uno di questi casi, il pericoloso bocconcino è stato ingerito da un cane di piccola taglia al guinzaglio. L'animale, dopo giorni di malessere, è riuscito a espellere i pezzi di ferro contenuti nel wurstel che però gli hanno provocato piccole lesioni nelle pareti intestinali.

Delineato il profilo del presunto responsabile, i militari hanno svolto una serie di servizi sul territorio fino a incrociare e identificare l’uomo mentre era tranquillamente seduto su una panchina di piazza Verga. La perquisizione domiciliare ha consentito di trovare nella sua abitazione il materiale ferroso verosimilmente utilizzato per rendere letali i pezzi di wurstel e l’abbigliamento indossato negli episodi ripresi dalle videocamere. I carabinieri stanno svolgendo ulteriori accertamenti per appurare le ragioni alla base delle gravi condotte del 61enne.