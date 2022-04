Quattro persone sono state arrestate la notte scorsa per furto aggravato in via Pietro Novelli , a Catania. Il gruppo è stato avvistato dalla polizia mentre armeggiavano attorno a un'autovettura. Quest'ultima era stata sollevata con un cric . Operazione necessaria per tagliare il catalizzatore .

Alla vista degli agenti, i quattro hanno cercato la fuga. I poliziotti sono riusciti a bloccare il gruppo, recuperando la marmitta rubata e sequestrando gli attrezzi utilizzati per lo scatto. In attesa del giudizio per direttissima, sono stati tutti posti ai domiciliari su disposizione del pubblico ministero di turno.