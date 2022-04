Servirà un processo per stabilire cosa è successo all'interno della Cassa edile di Catania tra il 2015 e il 2018. A deciderlo è stata la giudice per l'udienza preliminare Rita Manno che, questo pomeriggio, ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio per i 17 imputati dell'inchiesta Durc facili, nata da un esposto dell'allora presidente Marcello La Rosa e dell'attuale segretario regionale della Fillea Cgil Giovanni Pistorio . Al centro dell'inchiesta ci sono i presunti favori che diversi imprenditori avrebbero ottenuto da Filippo Di Guilmi , principale imputato ed ex vicedirettore della Cassa edile di Catania , l'ente di cui fanno parte sia l'Associazione nazionale dei costruttori che i sindacati e che si occupa, tra l'altro, del rilascio dei Durc. Ovvero il documento unico di regolarità contributiva di cui le imprese hanno bisogno per lavorare sia nel pubblico - tanto per partecipare alle gare d'appalto quanto per ottenere pagamenti dalla pubblica amministrazione - che nel privato.

Le accuse sostenute dal pubblico ministero Fabio Regolo, che per le indagini si è avvalso della guardia di finanza, vanno dal reato di accesso abusivo al sistema informatico al falso, dall'abuso d'ufficio alla turbata libertà degli incanti. La prima udienza del dibattimento si terrà a ottobre e vedrà alla sbarra anche realtà importanti del panorama imprenditoriale siciliano. Tra gli imputati, per esempio, c'è Maria Raspante, amministratrice unica della Pisciotta Costruzioni, impresa di proprietà dell'omonima famiglia e che ha tra i soci anche Angela Pisciotta (non indagata), attuale vicepresidente di Ance Palermo. È invece imputato Salvatore Ferlito (Sicula Costruzioni), ex presidente della Cassa edile etnea tra il 2008 e il 2016 e in passato anche presidente di Ance Sicilia, negli anni di Antonello Montante ai vertici degli industriali siciliani. A processo anche Orazio Di Maria (Di Maria Costruzioni), Domenico Spampinato (Spampinato Group), Anna Spampinato (D&G Costruzioni e R&G Appalti), Chiara Puglisi, Gianluca Bucisca (Ferrobeton Catania), Giovanni Finocchiaro (Ge.Co.Im), Salvatore Tomasello (Lotos srl), Giuseppe Lo Sciuto (Lotos srl), Venerando Conti (Risparmio energetico), Alessandro Rapisarda (R3 Costruzioni), Francesco Lupo e Francesco Messina (entrambi titolari di ditte individuali), Gabriele Rizzotti (Rizzotti Costruzioni), Goffredo Rubino (Rubino Impianti) e Aldo Simone Pillera (Simmar Costruzioni).

I legali delle ditte avevano chiesto alla gup di disporre il proscioglimento per i rispettivi assistiti, sostenendo che gli imprenditori non avrebbero fatto altro che attenersi a procedure riconosciute come lecite, tra queste la possibilità di rateizzare i debiti con la Cassa edile e in concomitanza ottenere il rilascio del Durc. Per la procura, invece, tutto ciò sarebbe avvenuto al di fuori di quanto previsto dalla normativa. I Durc sarebbero stati utili ad alcune imprese anche per partecipare a gare pubbliche. Una decina di appalti, in tal senso, sarebbero stati viziati dalla presenza di partecipanti che, secondo la procura, in quel dato momento non avrebbero avuto i requisiti per formulare l'offerta. Questo è uno dei motivi che ha portato la gup ad accogliere la costituzione di parte civile della società Consolidamenti Speciali e del suo titolare. A figurare come parti civili saranno anche la Cassa edile, la cui costituzione è stata decisa in zona Cesarini, e Ance. La giudice ha rigettato le costituzioni delle parti sindacali.