Rapina ieri notte ai danni di un autotrasportatore che si trovava in un'area di sosta della tangenziale di Catania, non lontano dal centro commerciale Centro Sicilia. In tre hanno assaltato il mezzo pesante, portando parte del carico, costituito soprattutto da generi alimentari. I rapinatori sono entrati in azione in un momento in cui il conducente del mezzo, proveniente dal Nord Italia, stava riposando. Accortosi che qualcosa non andava, l'uomo è sceso per controllare il retro del mezzo ed è lì che ha trovato due uomini che gli hanno intimato di risalire a bordo, facendo intendere di avere una pistola sotto il giubbotto.