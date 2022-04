È accusato di avere aggredito il titolare di un vivaio. Per questo è stato denunciato, ad Adrano, un uomo di 41 anni. A chiedere l'intervento della polizia è stata la stessa vittima, tramite una segnalazione al numero unico di emergenza. Giunti sul posto, l'uomo ha raccontato di essere stato picchiato senza alcun apparente motivo.

Il protagonista della violenza, che ha causato al titolare del vivaio evidenti lesioni, è stato poco dopo individuato dagli agenti in evidente stato di ubriachezza. Il 41enne, prima di andare via, aveva anche danneggiato il negozio. Ai poliziotti non ha saputo dare una spiegazione del gesto. Per lui è scattata la segnalazione alla procura di Catania, deve rispondere di lesioni personali e danneggiamento.