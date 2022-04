Rapinano una rivendita di tabacchi e poi si danno alla fuga a bordo di un'auto . La coppia, un uomo e una donna d i 45 e 43 ann i , aveva fatto irruzione nell'attività minacciando il titolare con una pistola a giocattolo. Dopo la segnalazione fatta alla polizia, sono iniziate le ricerche anche attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza. Quando sono stati individuati dalla polizia, subito dopo l'inizio delle ricerche, i due si apprestavano a entrare nella propria abitazione . Dai controlli sono stati rinvenuti gli abiti e la pistola a giocattolo, utilizzati per la rapina, all'interno dell'auto.

Nel prosieguo delle attività, attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza del citato esercizio commerciale, veniva ricostruita la dinamica dell’evento, appurando che la donna era entrata all’interno della tabaccheria per verificare l’eventuale presenza di clienti all’interno, consentendo di fatto al complice di agire indisturbato. In ragione degli elementi raccolti e della circostanza che i due indagati sono stati tratti in arresto e, dopo le formalità di rito, posti a disposizione dell’Autorità giudiziaria.