«L'idea di andare a vivere a Milano per un siciliano credo sia folle. Lasciare la Sicilia è una vera pazzia . Quando ho deciso di partire avevo fatto un biglietto di sola andata con il desiderio però di fare quello di ritorno pochi mesi dopo. Ovviamente non è stato così. Ma adesso faccio il lavoro dei miei sogni a casa mia». Andrea Parisi ha sempre avuto le idee chiare. E che di strada ne avrebbe fatta si era già capito dai tempi delle elementari quando vendeva oggetti fatti da lui ai suoi compagni di classe . La sua storia è come quella di tanti giovani siciliani che, una volta raggiunta la maggiore età, decidono di lasciare la propria terra per cercare fortuna altrove . Con una differenza. Andrea non solo ce l'ha fatta, ma è anche riuscito a tornare e a fare nella sua terra ciò che aveva sempre sognato. Nato nel 1988 e cresciuto a Belpasso , il paese alle falde dell'Etna, oggi è amministratore della Appear Group, una delle più importanti agenzie di comunicazione ed eventi, con sede a Catania e, nonostante le mille telefonate che riceve ogni giorno e un'agenda fitta di impegni, una volta tolti gli occhiali da sole , suoi compagni inseparabili, mostra ancora gli occhi del diciottenne partito 15 anni fa con mille sogni in valigia e tanta voglia di imparare.

Com'è cominciata questa avventura?

«È iniziato tutto quando avevo 18 anni. Mi ero messo in testa di organizzare una serata con un ospite e ho iniziato a contattare diverse agenzie. La serata, nonostante il mio grande impegno, non è andata in porto, soprattutto a causa della carenza di sponsor. A 18 anni, purtroppo, non tutti i ragazzi hanno grandi possibilità economiche e io ero tra questi. Dopo questa esperienza sono comunque rimasto in contatto con l'agenzia con cui avevo provato a prendere accordi e abbiamo iniziato un rapporto di collaborazione. Dopo circa un anno ho deciso di iniziare a lavorare da solo e ho creato la Ap Management, la mia prima società. Le cose sono andate molto bene e, nel giro di tre anni, sono riuscito a mettere su un piccolo cast esclusivo per la Sicilia».

Quando arriva la decisione di trasferirsi a Milano?

«Grazie ai buoni risultati ottenuti con l’AP Management ho deciso di cambiare il nome della società in Parisi Management e di partire alla volta di Milano. Lì insieme ad altri colleghi (sotto il nome dell'agenzia Big Fish) abbiamo iniziato a gestire un bel po' di nomi importanti a livello nazionale: Morgan, Tiromancino e Pio e Amedeo, solo per citarne alcuni».

Come sono stati gli anni milanesi?

«Non sono stato male a dire la verità, soprattutto a livello lavorativo. Lavorare a Milano è bellissimo e molto stimolante. È una città che ti dà tanto ma che ha ritmi elevatissimi e i milanesi lo sanno che noi siciliani abbiamo un altro approccio alla quotidianità. Io, infatti, sentivo che mi mancava qualcosa e non erano solo i miei affetti perché quelli mancherebbero anche a soli 20 chilometri di distanza da casa. Io sono un ragazzo che viene dalla provincia di Catania e a Belpasso, il mio paese, ci conosciamo tutti. Mi mancava andare al bar e incontrare casualmente un amico, uscire da casa al mattino e scambiare due chiacchiere con i vicini. A Milano tutto questo non esiste, per me invece è vitale».

Arriva così il tanto sognato biglietto di ritorno…

«Sì, spinto da questo grande desiderio di casa ho deciso di tornare in Sicilia, di iniziare a diversificare il mio lavoro e non concentrare tutte le mie energie solo sull’organizzazione delle serate con gli artisti. Dopo una bella chiacchierata con Fabio Caltabiano, mio attuale socio, è nata la Appear Group Management S.r.l, società che può essere considerata figlia della Parisi Management e della Appear Agency, l’agenzia di Fabio. Oggi insieme ci occupiamo di comunicazione ed eventi. Vi consiglio di tenervi pronti perché quest'estate vi faremo divertire».