Un 48enne sottoposto ai domiciliari per avere commesso reati contro il patrimonio, è evaso più di 15 volte dalla sua abitazione di via Anastasio a Catania. L'ultima volta ieri quando i carabinieri della stazione di piazza Dante lo hanno denunciato di nuovo. L'uomo, infatti, dopo avere tagliato con un coltello il braccialetto elettronico, è uscito di casa.

Un escamotage già messo in pratica altre decine di volte. In altre occasioni, il 48enne invece ha raggiunto il Pronto soccorso dell'ospedale nonostante fosse in buone condizioni di salute. Ieri, i militari lo hanno trovato a passeggiare per il quartiere San Berillo. Quando lo hanno bloccato, l'uomo non ha opposto alcuna resistenza. È stato denunciato per evasione e sottoposto di nuovo ai domiciliari.