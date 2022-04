Uno scenario che si ripete e che vede vittima il Calcio Catania , in una situazione già delicatissima da molto tempo. Voci su voci , che si inseguono da giorni e che adesso trovano sempre più conferme nelle indiscrezioni trapelate nelle ultime ore dal palazzo di giustizia etneo, ormai determinato a mettere un freno alla mancanza di certezze da parte di Benedetto Mancini , unico aggiudicatario in corsa nel bando per l'acquisizione del ramo d'azienda sportivo del club.

Uno scenario che si ripete e che vede vittima il Calcio Catania, in una situazione già delicatissima da molto tempo. Voci su voci, che si inseguono da giorni e che adesso trovano sempre più conferme nelle indiscrezioni trapelate nelle ultime ore dal palazzo di giustizia etneo, ormai determinato a mettere un freno alla mancanza di certezze da parte di Benedetto Mancini, unico aggiudicatario in corsa nel bando per l'acquisizione del ramo d'azienda sportivo del club.

È imminente infatti il comunicato stampa con cui il tribunale di Catania dichiarerà pubblica e ufficiale la decisione di ritenere decaduta la trattativa con l'imprenditore romano, sparito nuovamente dopo avere consegnato un assegno circolare di 200mila euro a garanzia dell'intero importo pari a 500mila euro. Anche oggi Mancini era atteso a Catania dai curatori fallimentari del club, per consegnare la cifra ancora da saldare oltre alle garanzie legate al debito sportivo e agli stipendi dei tesserati, di cui aveva detto che si sarebbe fatto carico dallo scorso 18 marzo, ma di lui non si è avuta alcuna notizia. Mancano ancora 375mila euro per colmare quanto serviva per raggiungere la somma totale dei 500mila, necessari per rilevare l'asset sportivo della società rossazzurra.

Adesso quindi si attende ciò che deciderà il tribunale soprattutto in merito all'esercizio provvisorio, attualmente fissato fino al prossimo 19 aprile, ma certamente in bilico per gli ultimi risvolti. Tutto a soli due giorni dal match che la squadra di Francesco Baldini dovrebbe giocare domenica 10 aprile alle 14.30 al Massimino contro quel Latina che, per ironia della sorte, in passato fu oggetto dello stesso trattamento proprio da parte di Benedetto Mancini, dopo il fallimento della società laziale.