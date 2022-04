Un incidente stradale si è registrato a Misterbianco, lungo la discesa della Strada statale 121 . Per cause ancora in corso di accertamento, a scontrarsi, intorno alle 11,30, sono stati un auto e uno scooter. Non è chiaro se i due mezzi fossero sulla stessa corsia di marcia. A seguito del contatto lo scooterista è scivolato a terra con tutto il mezzo a due ruote .

Immediati sono scattati i soccorsi. A prestare i primi aiuti gli automobilisti in transito. Sul posto, oltre alla polizia municipale di Misterbianco, anche un’ambulanza del 118, che ha prestato in loco le prime cure del caso allo scooterista di circa 30 anni. Il ferito è stato successivamente trasferito in uno degli ospedali del capoluogo etneo. Le sue condizioni, da quanto si apprende, non sarebbero gravi. A seguito dell’incidente, il traffico ha subito dei rallentamenti; solo poco prima delle ore 13 la circolazione veicolare sarebbe tornata normale.