Al via a Paternò l’intervento di messa in sicurezza del palazzo comunale di zona Ardizzone. L'affidamento dei lavori avverrà tra meno di 72 ore. Nello specifico l'intervento prevede il miglioramento sismico dell’intero edificio di nove piani. L'immobile, realizzato alla fine degli anni Settanta, negli ultimi anni ha peraltro mostrato i segni del tempo. Tra le parti più ammalorate c'è l'ultimo piano, da tempo dichiarato inagibile per via delle abbondanti infiltrazioni di acqua. Per effettuare l’intervento il dipartimento regionale alla Protezione civile ha stanziato una somma di circa un milione e 200mila euro.

Il finanziamento concesso durante la sindacatura di Mauro Mangano. Una iniziativa, quella della messa in sicurezza del Palazzo verde, che rientrava nell’ambito del programma degli interventi per la prevenzione del rischio sismico nell’Isola. Tuttavia, prima dell’avvio dei lavori, nei mesi precedenti, quasi tutti gli uffici presenti dentro Palazzo Ardizzone sono stati spostati all’interno di altri immobili comunali. In particolare, gli uffici della Ragioneria, IMU e Tari, nonché il gabinetto del sindaco compreso il suo staff e quello del segretario generale sono stati spostati momentaneamente nei locali di i Piazza della Regione (ex Tribunale). Sempre in Piazza della Regione sono stati riconfermati gli uffici ai Lavori Pubblici e all'Urbanistica. In via Roma (sede di una Galleria d’arte moderna), dove i locali comunali presenti in questo sito ospitano, invece, il settore Attività produttive. Mentre, in via Alcide de Gasperi, dove si trova l'edificio che ospita un centro diurno, ci saranno momentaneamente i Servizi sociali e l’ufficio Personale.

Il Protocollo generale è rimasto in zona Ardizzone ed è stato ricollocato nei locali attigui a quelli dove vengono rilasciate le carte d’identità; cosi come i servizi ecologici e al verde hanno trovato ospitalità nei locali vicini a quelli cimiteriali, sempre in zona Ardizzone. Gli uffici, come nel caso dei Servizi demografici, restano nei locali attigui al Palazzo Ardizzone, non interessati dai lavori di adeguamento antisismico. I lavori dovrebbero concludersi entro un anno. Non si escludono pertanto disagi per l'intera utenza.