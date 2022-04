Un 18enne di Adrano, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato a piede libero dalla polizia per furto e danneggiamento. Il ragazzo è accusato di avere forzato un distributore automatico di merendine in una tabaccheria.

A denunciare i fatti è stato il titolare dell'esercizio commerciale. Per i poliziotti non è stato difficile individuare il responsabile, considerata la presenza delle telecamere. La presenza degli obiettivi, tuttavia, non aveva fatto desistere il 18enne che, con indifferenza, aveva proseguito a razziare snack e bevande.