Una dozzina di clienti senza mascherina hanno portato a una multa da 800 euro per il titolare di un chiosco bar in via Sangiuliano. A elevare la sanzione è stata, la notte scorsa, la polizia amministrativa di Catania, che ha disposto anche la misura accessoria della chiusura per cinque giorni.

Un altro controllo è stato effettuato in un disco-pub di via Raffineria. Il locale, al cui interno c'erano circa trecento clienti, è risultato sprovvisto di licenza di trattenimenti danzanti. Anche in questo caso è scattata la multa da 800 euro e la chiusura dell'attività per cinque giorni.