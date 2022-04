È un 29enne la vittima dell' incidente stradale che si è verificato questa mattina, intorno alle 6.30, all'incrocio tra via Roma e corso Italia a Riposto , nel Catanese. Stando a quanto ricostruito finora, per cause che sono ancora in corso di accertamento, a scontrarsi sono stato uno scooter - a bordo del quale viaggiava l'uomo che ha perso la vita - e un furgone .

L'impatto è stato violento. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 ma per il 29 non c'è stato nulla da fare. Nel luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri per effettuare i rilievi utili anche alla ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro.