Un uomo di 45 anni e una donna di 43 sono stati denunciati dai carabinieri per ricettazione. I due sono accusati di avere rivenduto al mercato storico di Catania capi di vestiario spariti da depositi in provincia di Siracusa. La merce veniva esposta soltanto in parte sulle bancarelle, mentre il resto veniva tenuta nascosta in un magazzino fatiscente.