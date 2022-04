Nuovo plesso per l'istituto Salvatore Casella di Pedara. La struttura, destinata a ospitare una nuova scuola dell'infanzia, è stata realizzata in via Alcide De Gasperi accanto a un altro immobile scolastico. Stavolta, però, ad arricchire l'offerta destinata ai piccoli studenti ci sono anche un'area a verde e un anfiteatro all'esterno. Il tutto circondato da un'esplosione di colori che accompagna dentro i locali, ampi e accoglienti. Ma soprattutto attrezzati con giochi.