Furto, la notte scorsa, all’interno del parcheggio che ospita i mezzi in uso alla Dusty, la società privata che gestisce il servizio di raccolta rifiuti nel territorio del Comune di Motta Sant’Anastasia. Ricovero che si trova in una zona periferica di Misterbianco. Da quanto si apprende dai carabinieri uno o più persone hanno rubato i catalizzatori di 11 mezzi tra autocompattatori e porter Piaggio che si trovavano dentro il parcheggio. A fare la scoperta della razzia, questa mattina poco prima delle ore 5, il personale Dusty, recatosi nel cantiere misterbianchese per utilizzare i mezzi e iniziare cosi il servizio di raccolta rifiuti.