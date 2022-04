Proseguono i controlli ai cantieri edili della provincia di Catania . I carabinieri si sono recati a Randazzo verificando il rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sul lavoro sommerso. Dagli accertamenti sono emerse criticità nei confronti di una ditta amministrata da un 49enne , denunciato per avere omesso la predisposizione dei locali igienico sanitaria, la recinzione del cantiere e per non avere redatto il piano operativo di sicurezza.

La mancata custodia in cantiere di quest'ultimo è stata contestata a una ditta che si sta occupanto della realizzazione dell'impianto fognario nell'ambito di un lavoro pubblico. Un 65enne, titolare di una ditta operante in un cantiere privato, è stato deferito all'autorità giudiziaria per la mancata predisposizione di un'idonea viabilità di cantiere e di protezioni sul ponteggio.

Al termine delle ispezioni i carabinieri hanno elevato sanzioni per un importo complessivo che supera gli ottomila euro.