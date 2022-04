A insospettire gli agenti della polizia è stata l'orario, in piena notte , in cui sembrava passeggiare in bicicletta. Pedalata impacciata e sellino troppo alto rispetto alla propria statura, l'uomo è stato fermato in viale XX Settembre , a Catania, dal personale di una volante.

Alla richiesta di motivare la propria presenza in strada, l'uomo ha prima detto di essere il proprietario della bici ma poi ha ammesso il furto, dichiarando di volere rivenderla per ricavare qualche decina di euro da utilizzare per comprare della droga. La bicicletta era stata portata via dall'incrocio tra via San Pietro e via Monserrato.

L'uomo è stato denunciato a piede libero per i reati di danneggiamento e furto, mentre la bicicletta è stata sequestrata in attesa che il proprietario formalizzi la relativa denuncia.