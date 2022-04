Impresa è donna. Questo il nome del premio regionale - organizzato dal gruppo Terziario Donna Confocommercio Catania, con il patrocinio della Regione Siciliana, del Comune di Catania, della Camera di Commercio del Sud Est e di Confcommercio Sicilia - rivolto a tutte le donne imprenditrici che operano in Sicilia. Requisito necessario sarà avere un'azienda che abbia sede legale e operativa nell'isola, mentre non ci sono limiti d'età per la partecipazione. La partecipazione è gratuita.