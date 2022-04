Una sparatoria nelle campagne di Biancavilla, nel Catanese. Stando a quanto emerso finora si sarebbe trattato di una lite, avvenuta nella mattinata di oggi tra le 11 e le 11.30, tra vicini di terreno. Un uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale, l'altro che ha sparato con una pistola al momento si trova in caserma per essere sentito dai carabinieri. Secondo quanto riferito a MeridioNews, al momento, l'uomo ferito non sarebbe in gravi condizioni.