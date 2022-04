Un incendio, per il momento di dimensioni contenute, è divampato in un terreno alle porte di Belpasso, in via Papa Giovanni Paolo II, a pochi metri dall'oleificio Russo. Le fiamme si sono sviluppate vicino al ciglio della strada. Percorrendo la via che conduce al centro del paese pedemontano si nota una colonna di fumo che impedisce la visuale degli automobilisti in transito.